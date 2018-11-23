شباب السعودية بالقاهرة يحتفلون بزيارة ولي العهد إلى مصر.. صور

أقيمت ليلة أمس الخميس احتفالية ساهرة نظمها شباب السعودية بالقاهرة على متن يخت بحري خاص رحلة نهرية ساهرة امتدت إلى أكثر من ساعتين في أجواء ساهرة.



أقيم الحفل بمناسبة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لجمهورية مصر العربية، وبرعاية مكتب وصالون المستشار وابتهاجا بهذه الزيارة.



أحيا الحفل الفنانون السعوديون: (محمد المس روحي، علي منقري، يعقوب عبدالله، ابو راوي الفقيهي، والفنان المصري مودي الفخراني) في ظل ابتهاج الحضور بالحفل.