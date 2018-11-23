العربية: باحثون توصلوا لأسباب التئام الجروح في النهار بشكل أسرع من الليل

عرضت فضائية العربية، تقريرا يرصد السرعة المذهلة التي تشفى بها الجروح، وفوجئ العلماء عندما علموا أن وتيرة شفاء الجروح تكون في النهار أسرع منها في الليل.



وبحسب ما أفاد التقرير، كان الباحثون من جامعة كامبريدج، يتوقعون أن يحدث الانتعاش بشكل أكبر أثناء النوم، لأن الجسم يعيد شحن نفسه. إلا أن النتائج التي توصلوا إليها تظهر في الواقع ميزة تطورية، مع شفاء الجروح بشكل أسرع خلال النهار، وهذا يمكن أن يفتح بابًا جديدًا من العلاجات الطبية.



وللتحقق من هذه الميزة، قام الباحثون بتحليل كيفية استجابة خلايا الجلد، المعروفة باسم «الخلايا الليفية»، بشكل مختلف، اعتمادًا على الوقت من اليوم. وعند الإصابة، تهاجر الخلايا الليفية إلى المنطقة المصابة وتنتج بروتينات إصلاحية مثل الكولاجين الذي يساعدعلى إعادة بناء الأنسجة التالفة. وفحص الباحثون الخلايا الليفية في المختبر عن طريق خدش خلايا الجلد في أوقات مختلفة في اليوم، وتم تتبع عملية شفائها تحت المجهر. وأبرزت النتائج أن الخلايا التي أصيبت في ظروف ليلية شفيت بشكل أبطأ من تلك التي تضررت خلال النهار.