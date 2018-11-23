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أخبار العالم

رصاصة طائشة تقتل فتاة أمريكية أدانت عنف الأسلحة النارية

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 04:50 ص
أرشيفية
أرشيفية
رويترز
أعلنت الشرطة ووسائل إعلام أمريكية مقتل فتاة في الثالثة عشرة من عمرها كانت قد فازت بجائزة عن مقال كتبته يدين العنف بالأسلحة النارية في مدينتها ميلووكي بولاية ويسكونسن، وذلك برصاصة طائشة.

وحصلت ساندرا باركس على المركز الثالث عن مقال كتبته في 2016 في مسابقة للكتابة في ميلووكي رثت فيه "الأطفال الصغار الذين سقطوا ضحايا عنف الأسلحة النارية الذي لا منطق له" في المدينة وقالت إنها ترى "فوضى كل يوم تقريبا".

وذكرت محطة (فوكس 6 ناو)التلفزيونية الأمريكية نقلا عن عريضة جنائية أن باركس قتلت في غرفة نومها يوم الاثنين بعد أن أطلق رجل النار خارج منزلها من بندقية على "هدف غير معلوم".

وقالت والدتها بيرنيس باركس للمحطة "لم تبك.. لم تصرخ.. كانت مسالمة جدا... لم تستحق أن تترك العالم هكذا".

وقالت الشرطة إن شابا يدعى إيزاك بارنز ويبلغ من العمر 26 عاما اعتقل فيما يتعلق بمقتل الفتاة. وذكرت محطة تلفزيونية محلية أخرى أن اتهامات وجهت له يوم الأربعاء من بينها القتل الخطأ من الدرجة الأولى بسلاح خطير.

كما اعتقلت السلطات رجلا آخر واتهمته بالاحتفاظ بسلاح بارنز في منزله. ولم يتسن الوصول لمحامين ممثلين للمتهمين للتعليق.
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