المنظمة العالمية للأرصاد: الغازات خطر جديد يتعرض له كوكب الأرض

أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في جنيف وصول كمية الغازات التي تحبس الحرارة داخل الغلاف الجوي إلى رقم قياسي جديد.



وكانت الوكالة الأممية قد قالت في نشرتها السنوية للغازات الدفيئة إنه: "ليس هناك ما يشير إلى وجود ارتداد في هذا الاتجاه"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.



وقد قفز متوسط تركيز ثاني أكسيد الكربون إلى 5.‏405 جزء في المليون في عام 2017، بالمقارنة مع 3.‏403 جزء في المليون في عام 2016، كما ارتفعت مستويات غازي الميثان وأكسيد النيتروز أيضا.



كما عاود غاز الكلوروفلوروكربون الصناعي - المسمى "سي إف سي11"، ارتفاعه، وذلك رغم وقف الإنتاج الدولي له مؤقتا. وتفيد المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بأن التفسير الأكثر احتمالا لذلك هو إنتاج الغاز الصناعي في شرق آسيا.