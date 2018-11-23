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أخبار العالم

رويترز: ترامب يلمح لاحتمالية قيامه بزيارة إلى أفغانستان

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 05:39 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
شريف سيد
ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إحتمالية قيامه بزيارة إلى أفغانستان، للمرة الأولى منذ توليه منصبه في عام 2016.

وكان ترامب قد قال إلى قائد القوات الجوية الأمريكية في أفغانستان على الهاتف وفق ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء: "أراك عندما تعود إلى الولايات المتحدة، أو ربما سنلتقي في أفغانستان، أنت لا تعرف ما قد يحدث مستقبلا".

وكان ترامب قد تعرض لإنتقادات عنيفة بسبب عدم قيامه بهذه الزيارة من قبل، على الرقم من قيام نائبه مايك بينس بزيارة مفاجئة إلى قاعدة بارجرام في أفغانستان ديسمبر الماضي.

يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد قام بزيارة إلى العراق من قبل، وزيارتين إلى أفغانستان.
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