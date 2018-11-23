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أخبار العالم

الإفراج عن خمس جنود إيرانيين عقب احتجازهم من قبل جيش العدل

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 06:21 ص
صورة الجنود عقب وصولهم
صورة الجنود عقب وصولهم إيران
شريف سيد
أعلنت إيران عن وصول خمسة جنود كانت جماعة بلوشية معارضة قد احتجزتهم، وأُفرِج عنهم بوساطة باكستانية قبل أسبوع.

ونشر الحرس الثوري الإيراني صورًا للجنود الخمسة أثناء استقبالهم من قبل قائد القوات البرية، اللواء محمد باكبور.

وقال بيان للحرس الثوري: إن الجنود "عادوا إلى إيران، الليلة الماضية"، ولم يحدد المكان الدقيق لعودتهم.

والجنود الخمسة في عداد مجموعة تتألف من 12 من قوات حرس الحدود، والحرس الثوري وقد أعلنت جماعة "جيش العدل" أسرهم بعد اقتحام نطقة حدودية بجنوب شرقي إيران في 16 أكتوبر الماضي.

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