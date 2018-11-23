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أخبار العالم

ترامب يهدد بإغلاق الحدود مع المكسيك لمنع الهجرة غير الشرعية

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 07:00 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
شريف سيد
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإغلاق الحدود مع المكسيك، الشهر المقبل، إذا لم يتم السيطرة على الهجرة غير الشرعية.

وقال ترامب وفق ما نقلته صحيفة "اندبندنت" البريطانية: "إذا وجدنا أننا نفقد السيطرة أو تعرض عدد كبير من الأشخاص للخطر، سنغلق الحدود مع المكسيك لفترة محددة لحين السيطرة على الوضع".

وأضاف أنه بعد ترتيب ما يقرب من 6000 جندي أمريكي على الحدود لمحاربة المهاجرين الذين يعبرون الحدود دون وثائق صحيحة :"سنكون عندنا حدودا أمنة أو ليس كذلك".

يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه القوات الأمريكية للسيطرة على الحدود مع قدوم ما يقرب من 7 آلاف شخص من هندوراس.
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