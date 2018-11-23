ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

حطبة: 20 مليون جنيه مديونيات شركات التجارة الداخلية لصالح بنك الاستثمار القومى

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 07:09 ص
صدى البلد
علياء فوزى
قالت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إنه جار التفاوض مع الجهات الحكومية لجدولة مديونيات شركات التجارة الداخلية أو مبادلتها بأصول غير مستغل وذلك لصالح بنك الاستثمار القومى بقيمة 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى مديونية بنحو 60 مليون جنيه لصالح التأمينات الاجتماعية.

وأضافت حطبة لـ"صدى البلد " إن شركاتها التابعة وليس لديها أى مديونيات لصالح وزارتى الكهرباء والبترول عدا فندق إيتاب الأقصر لديه مديونية لصالح الكهرباء تمت جدولتها.

وأشارت إلى الشركات اقترضت نحو 1.100 مليار جنيه قروض لتمويل مشروعات التطوير من بنوك الأهلى ومصر وعودة ويتم سداد الأقساط والفوائد بشكل منتظم بدون أى تعثر.

يشار إلى أن نتائج أعمال القابضة للسياحة وشركاتها التابعة شهدت تحسنا ملحوظا خلال العام المالى المنتهى 30 يونيو 2018، حيث سجلت إجمالى إيرادات محققة 2.589 مليار جنيه مقابل 2.01 مليار جنيه فى العام السابق، وصافى ربح نحو 693 مليون جنيه مقابل 630 مليون جنيه العام السابق.

وأكدت حطبة، أن جميع الشركات رابحة عدا شركة الصوت والضوء التي قلصت خسائرها من 11.4 مليون جنيه إلى 1.1 مليون جنيه ، فيما تحسنت أرباح شركات التجارة الداخلية المندمجة مايو الماضى، إذ حققت "هانو بنزيون "17.6 مليون جنيه مقابل 7.6 مليون جنيه العام الماضى فيما حققت صيدناوى بيع المصنوعات 4.4 مليون جنيه مقابل 3.2 مليون جنيه مما يؤكد أن الدمج فى صالح الشركات، وساهم فى تعزيز المركز المالي.
loading...

ترشيحاتنا

بورسعيد تشهد موجة أمطار رعدية تحول شوارعها إلى برك ..صور

بداية مش نهاية.. يعرض قصص الغارمات وأطفالهن برعاية غادة والي.. صور

تفاصيل تفتيش لجنة المنظمة العالمية على هيئة الأرصاد الجوية

خالد بيومي: الأهلي سكن شباكه 16 هدفا في 3 مباريات.. وأرفض إقالة كارتيرون

فى عيد ميلاد داوود عبد السيد..7 معلومات لا تعرفها عنه

رويترز: ترامب يلمح لاحتمالية قيامه بزيارة إلى أفغانستان

شباب السعودية بالقاهرة يحتفلون بزيارة ولي العهد إلى مصر.. صور

محافظ القاهرة يتفقد القافلة الطبية بحي دار السلام.. اليوم

مجلة أمريكية تطرح تفسيرا لقبول نتنياهو اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس.. رئيس الوزراء الإسرائيلي تخوف من خطورة تداعيات الأزمة الإنسانية على أمن بلاده.. إسرائيل تدرك أن الحرب ليست الحل

الاتحاد الأوروبي يصارع الزمن من أجل جبل طارق قبل قمة الأحد

تعرف على مهن ينتحر أصحابها في الولايات المتحدة الأمريكية

حكم صلاة العصر مع الجماعة بنية الظهر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بداية مش نهاية.. يعرض قصص الغارمات وأطفالهن برعاية غادة والي.. صور

إطلالة مثيرة لابنة نوال الزغبي في عيد ميلادها ..صور

صبحي يبحث سبل التعاون مع رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري.. صور

مي الغيطي بفستان الـ "V" لتكشف عن مرضها ..صور

مدرب الداخلية ليس الأخير .. حسام حسن يستفز جماهير الزمالك بقميص يرمز للأهلى

فيديو

سيد معوض: مطالبتي بتصحيح أخطاء الأهلي لا تعني سعيي لتولي أي منصب
زكريا ناصف: جماهير الأهلي «محروق دمها»..واللاعبون معندهمش روح الفانلة الحمراء.. فيديو
خالد بيومي: الأهلي سكن شباكه 16 هدفا في 3 مباريات.. وأرفض إقالة كارتيرون
ضربتين في الرأس توجع.. بعد خسارته أفريقيا خروج مر لـ الأهلي من البطولة العربية
خالد بيومي يهاجم إدارة الأهلى بعد الخروج من كأس زايد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟