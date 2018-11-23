حطبة: 20 مليون جنيه مديونيات شركات التجارة الداخلية لصالح بنك الاستثمار القومى

قالت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إنه جار التفاوض مع الجهات الحكومية لجدولة مديونيات شركات التجارة الداخلية أو مبادلتها بأصول غير مستغل وذلك لصالح بنك الاستثمار القومى بقيمة 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى مديونية بنحو 60 مليون جنيه لصالح التأمينات الاجتماعية.



وأضافت حطبة لـ"صدى البلد " إن شركاتها التابعة وليس لديها أى مديونيات لصالح وزارتى الكهرباء والبترول عدا فندق إيتاب الأقصر لديه مديونية لصالح الكهرباء تمت جدولتها.



وأشارت إلى الشركات اقترضت نحو 1.100 مليار جنيه قروض لتمويل مشروعات التطوير من بنوك الأهلى ومصر وعودة ويتم سداد الأقساط والفوائد بشكل منتظم بدون أى تعثر.



يشار إلى أن نتائج أعمال القابضة للسياحة وشركاتها التابعة شهدت تحسنا ملحوظا خلال العام المالى المنتهى 30 يونيو 2018، حيث سجلت إجمالى إيرادات محققة 2.589 مليار جنيه مقابل 2.01 مليار جنيه فى العام السابق، وصافى ربح نحو 693 مليون جنيه مقابل 630 مليون جنيه العام السابق.



وأكدت حطبة، أن جميع الشركات رابحة عدا شركة الصوت والضوء التي قلصت خسائرها من 11.4 مليون جنيه إلى 1.1 مليون جنيه ، فيما تحسنت أرباح شركات التجارة الداخلية المندمجة مايو الماضى، إذ حققت "هانو بنزيون "17.6 مليون جنيه مقابل 7.6 مليون جنيه العام الماضى فيما حققت صيدناوى بيع المصنوعات 4.4 مليون جنيه مقابل 3.2 مليون جنيه مما يؤكد أن الدمج فى صالح الشركات، وساهم فى تعزيز المركز المالي.