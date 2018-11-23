سموحة يسعى لضم حارس الزمالك

تلقى عماد السيد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عرضًا من نادي سموحة للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.



يأتي هذا لرغبة الفريق السكندرى بتدعيم صفوفه بحارس مرمى جديد خلال الفترة المقبلة وأجرى طارق يحيى، المدير الفنى لنادى سموحة، مكالمة هاتفية بعماد السيد لاستطلاع رأيه حول ضمه للفريق السكندرى والتفاوض مع الزمالك فى الفترة المقبلة.



أكد مصدر وسيط فى الصفقة أن عماد السيد يرفض البت فى أى عروض خلال الفترة الحالية ، كما أنه لم يتخذ أى قرار بشأن مستقبله مع الفريق بعد تلقيه عددًا من العروض خلال الفترة الأخيرة من أندية الدورى الممتاز، وعلى رأسها عرض نادى سموحة.