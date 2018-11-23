ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية.. والصرف تعلن الطوارئ.. صور

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 08:57 ص
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم، الجمعة، موجة من الطقس السيئ صاحبها هطول للأمطار الغزيرة على أنحاء متفرقة من المدينة الساحلية مع انخفاض كبير في درجات الحرارة وزيادة في سرعة الرياح.

وتسببت الأمطار التي سقطت بغزارة في تراكم برك من المياه بعدد من شوارع المدينة، فيما دفعت شركة الصرف الصحي بعدد من سيارات الطوارئ والبدالات وفرق الطوارئ بجميع أنحاء المحافظة، مع التركيز على أماكن تجمع مياه الأمطار. 

وكان الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، قد شدد على شركة الصرف الصحي، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ للتعامل مع توقعات وتحذيرات الأرصاد الجوية بهطول الأمطار.
سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية.. والصرف تعلن الطوارئ.. صور
سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية.. والصرف تعلن الطوارئ.. صور
loading...

ترشيحاتنا

هل يلزم الوضوء بعد التدخين ؟ الأزهر للفتوى يجيب

أمطار غزيرة ورعد في سماء وشوارع وميادين الغربية والمحافظ يرفع حالة الطوارئ..صور

لا تنس وصفة اليدين قبل الخطوبة

محافظ بورسعيد يستدعي مجلس المصرى لاجتماع عاجل.. اليوم

مصطفى يونس: باستثناء مدير الكرة جميع المناصب الإدارية في الأهلي مالهاش لأزمة

نجوى فؤاد: ربطتني بيسرا علاقة قوية ولكنها لم تقف بجانبي.. فيديو

سيد معوض: ما يحدث في النادي الأهلي إرضاء لـ السوشيال ميديا

الصحف السعودية: مصر تستهدف زيادة معدل النمو الاقتصادي.. ولي العهد السعودي يبدأ جولة خارجية من الإمارات.. وترامب يؤكد على أهمية التحالف مع السعودية

عريقات يطالب إسرائيل بالتراجع عن قراراتها التعسفية ضد الحسيني وغيث

الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 22

بورسعيد تشهد موجة أمطار رعدية تحول شوارعها إلى برك ..صور

سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية.. والصرف تعلن الطوارئ.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير المالية: نحرص على تطوير وتحسين بيئة العمل بحميع مأموريات الضرائب

بداية مش نهاية.. يعرض قصص الغارمات وأطفالهن برعاية غادة والي.. صور

إطلالة مثيرة لابنة نوال الزغبي في عيد ميلادها ..صور

صبحي يبحث سبل التعاون مع رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري.. صور

مي الغيطي بفستان الـ "V" لتكشف عن مرضها ..صور

فيديو

اقتصار الدعم النقدي للأسر على طفلين يتصدر عناوين الصحف اليوم.. فيديو
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو
تعرف على أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو
شاهد.. الحالة المرورية في شوارع القاهرة عبر Google Earth
الأرصاد تحذر من الأمطار والتقلبات الجوية في الفترة المقبلة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟