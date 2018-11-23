سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية.. والصرف تعلن الطوارئ.. صور

شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم، الجمعة، موجة من الطقس السيئ صاحبها هطول للأمطار الغزيرة على أنحاء متفرقة من المدينة الساحلية مع انخفاض كبير في درجات الحرارة وزيادة في سرعة الرياح.





وتسببت الأمطار التي سقطت بغزارة في تراكم برك من المياه بعدد من شوارع المدينة، فيما دفعت شركة الصرف الصحي بعدد من سيارات الطوارئ والبدالات وفرق الطوارئ بجميع أنحاء المحافظة، مع التركيز على أماكن تجمع مياه الأمطار.



