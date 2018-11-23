سالى عبد السلام تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة .. صور

شاركت المذيعة سالي عبد السلام متابعيها على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بصور جديدة لها خلال حضورها إحدى حفلات الزفاف.



وتألقت سالى بإطلالة جذابة ومشرقة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الكشمير، تميز بصيحة الكم الواحد، وحمل توقيع TAYA Couture، كما اتسم بالشراشيب المنسدلة بالكامل وحزام رفيع حول منطقة الخصر، ما أعجب متابعيها.



وأكملت المذيعة سالى عبد السلام إطلالتها ببعض المجوهرات الراقية، كما ارتدت كلاتش كشمير متناسق مع لون الفستان، واعتمدت على خصلات شعرها المموجة المنسدلة على كتفيها، فيما وضعت مكياجا جاذبا أبرز جمال ملامحها.





