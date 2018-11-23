لميس سلامة: تضحيات الجيش مستمرة على مر العصور

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن هاشتاج "# سيناء – تهزم- الإرهاب"، تصدر قائمة التريندات المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مؤكدة أن الهاشتاج حصل على 10 آلاف تعليق.





وأضافت لميس خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، إن الجيش المصرى فى قلب كل مصري، مؤكدة أن تضحيات الجيش مستمرة على مر العصور.



