لميس سلامة: تضحيات الجيش مستمرة على مر العصور

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن هاشتاج "# سيناء – تهزم- الإرهاب"، تصدر قائمة التريندات المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مؤكدة أن الهاشتاج حصل على 10 آلاف تعليق.
وأضافت لميس خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، إن الجيش المصرى فى قلب كل مصري، مؤكدة أن تضحيات الجيش مستمرة على مر العصور.
ووجه رواد تويتر، عبر الهاشتاج، رسائل عديدة، قائلين:«إحنا بس مش هنهزم الإرهاب إحنا هنبني ونعمر سيناء.. تسلم يا جيشنا الغالي ارسلت كل كلاب النار إلى جهنم الحمد لله على نعمة الجيش المصرى درعنا وسيفنا».