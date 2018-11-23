لميس سلامة: مجدي يعقوب طبيب يقدر معنى الإنسانية

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن هاشتاج "# مجدى – يعقوب"، تصدر قائمة التريندات، اليوم الجمعة، بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مؤكدة أن الجراح العالمي مجدي يعقوب هو طبيب يقدر معنى الإنسانية والحياة.



وأضافت "لميس"، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن مواقع السوشيال ميديا احتفلت بالدكتور مجدي يعقوب، بعد أن قام بإجراء عمليات جراحية لمجموعة كبيرة من المواطنين في أديس أبابا.



ووجه رواد تويتر، عبر الهاشتاج، رسائل عديدة، قالو فيها: «مجدى يعقوب ألف مبروك يا أجمل حاجة فى مصر.. مبروك لمصر والعرب أسطورة الطب فى العالم».

