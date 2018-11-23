ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

لميس سلامة: مجدي يعقوب طبيب يقدر معنى الإنسانية

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 09:02 ص
صدى البلد
البهى عمرو
قالت الإعلامية لميس سلامة، إن هاشتاج "# مجدى – يعقوب"، تصدر قائمة التريندات، اليوم الجمعة، بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مؤكدة أن الجراح العالمي مجدي يعقوب هو طبيب يقدر معنى الإنسانية والحياة.

وأضافت "لميس"، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن مواقع السوشيال ميديا احتفلت بالدكتور مجدي يعقوب، بعد أن قام بإجراء عمليات جراحية لمجموعة كبيرة من المواطنين في أديس أبابا.

ووجه رواد تويتر، عبر الهاشتاج، رسائل عديدة، قالو فيها: «مجدى يعقوب ألف مبروك يا أجمل حاجة فى مصر.. مبروك لمصر والعرب أسطورة الطب فى العالم».
loading...

ترشيحاتنا

رصاصة طائشة تقتل فتاة أمريكية أدانت عنف الأسلحة النارية

الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 22

ياسمين عبدالعزيز تتصدر جوجل بعد طلاقها

شاهد.. الحالة المرورية في شوارع القاهرة عبر Google Earth

عبد الحفيظ يطير لألمانيا لعقد جلسة مع الخطيب عقب إقالة كارتيرون

أمطار غزيرة ورعد في سماء وشوارع وميادين الغربية والمحافظ يرفع حالة الطوارئ..صور

مصرع شخص وإصابة 15 آخرين فى حادثين متفرقين بأسوان

نادية الجندي تكشف عن أهم العيوب في شخصيتها

وزير خارجية باكستان: كل موظفي القنصلية الصينية بخير

بدء توافد أعضاء الجمعية العمومية للأهلي لحضور الاجتماع الأول

وزير التنمية المحلية أمام البرلمان لمناقشة تحديد مواعيد فتح وغلق المقاهي.. الاثنين

تعرف على أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير المالية: نحرص على تطوير وتحسين بيئة العمل بحميع مأموريات الضرائب

بداية مش نهاية.. يعرض قصص الغارمات وأطفالهن برعاية غادة والي.. صور

إطلالة مثيرة لابنة نوال الزغبي في عيد ميلادها ..صور

صبحي يبحث سبل التعاون مع رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري.. صور

مي الغيطي بفستان الـ "V" لتكشف عن مرضها ..صور

فيديو

اقتصار الدعم النقدي للأسر على طفلين يتصدر عناوين الصحف اليوم.. فيديو
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو
تعرف على أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو
شاهد.. الحالة المرورية في شوارع القاهرة عبر Google Earth
الأرصاد تحذر من الأمطار والتقلبات الجوية في الفترة المقبلة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟