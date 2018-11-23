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تعرف على آخر افتكاسات المصريين في حفلات الزفاف

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 09:08 ص
صدى البلد
البهى عمرو
كشفت الإعلامية لميس سلامة، عن آخر افتكاسات حفلات الزفاف، حيث كانت عروسة المولد آخر هذه الافتكاسات.

وأضافت "لميس"، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك عريس قام بشراء عروسة مولد كبيرة ووضعها على السيارة أثناء الذهاب لعروسه، فى ليلة الزفاف، مؤكدة أن هذه الأشياء غير مكلفة ولكنها تفرح الجميع.
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