صحف الإمارات: الرئيس السيسي يوجه أجهزة الرقابة بالتصدي للفساد في أجهزة الدولة.. إضراب عام واحتجاجات لموظفي الحكومة التونسية.. البحرين تستعد لإجراء الانتخابات النيابية.. وانفراجة في مفاوضات البريكست

- مصر وبلغاريا توقعان اتفاقًا لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين البلدين

- العاهل السعودي يدشن مشروع وعد الشمال بتكلفة 85 مليار ريال

- وزير الدفاع الأمريكي يشدد على قوة الشراكة بين الرياض وواشنطن

- هجوم يستهدف القنصلية الصينية في كراتشي



أبرزت صحف الإمارات الصادرة، صباح اليوم الجمعة، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للأجهزة الرقابية بالتصدي للفساد في أجهزة الدولة المختلفة، كما تابعت الإضراب الشامل لموظفي الحكومة التونسية، وكذلك تهديد الرئيس الأمريكي بإغلاق الحدود مع المكسيك لصد قافلة مهاجرين من أمريكا الوسطى.



في الشأن المصري، أبرزت صحيفة "الخليج" توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، للتصدي للفساد بكافة أشكاله في مختلف أجهزة الدولة، للعمل على تدعيم المؤسسات، والارتقاء بدورها، فيما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية ستضرب بيدٍ من حديد على أية ممارسات فساد في ملف الدعم، أيًا كان المتسببون فيها، مسئولون أو عاملون أو مواطنون.



وذكرت "الخليج" أيضًا أن مصر وبلغاريا وقعتا أمس اتفاقًا لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين البلدين، بهدف إرساء دعائم جديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك بحسب وصف سامح شكري وزير الخارجية، الذي وقع عن مصر، خلال زيارته الحالية إلى بلغاريا، مشيرًا إلى أن الاتفاق يعكس حرص الدولتين على المضي قدمًا في مسيرة التعاون المشترك.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ، إن شكري أجرى، خلال زيارته إلى بلغاريا، لقاءات مع رومن راديف الرئيس البلغاري، وبويكو بوريسوف رئيس الوزراء، وإيكاترينا زهاريفيا وزيرة الخارجية، حيث تم التأكيد على الرغبة لتعزيز التعاون ومواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب، حيث استعرض شكري جهود مصر في مجال مكافحة الإرهاب، والدور الذي يقوم به الأزهر الشريف كمنارة للإسلام الوسطي.



وفي الشأن الإقليمي، قالت صحيفة "الإمارات اليوم" إن نحو 650 ألف موظف حكومي في تونس دخلوا في إضراب عام، أمس، وتجمع الآلاف في احتجاجات كبرى بعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور، في خطوة قد تفاقم التوتر في تونس وسط تهديدات من المقرضين بوقف تمويل الاقتصاد التونسي.



ومن جهته، قال الاتحاد العام التونسي للشغل، إنه قرر رسميًا تنظيم إضراب عام بقطاع الوظيفة الحكومية بعد انغلاق باب التفاوض مع الحكومة التي يقودها يوسف الشاهد، واحتجاجًا على «تملصها في تنفيذ التزاماتها بالزيادة في أجور الموظفين، وعجزها عن معالجة تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع التضخم، إلى جانب خضوعها لإملاءات صندوق النقد الدولي».



وأبرزت صحيفة "البيان"، تدشين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمس مشاريع «وعد الشمال»، في منطقة الحدود الشمالية بتكلفة 85 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 22.7 مليار دولار أمريكي.



ونقلت صحيفة "الوطن" عن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس تأكيده على قوة الشراكة الاستراتيجية بين بلاده والسعودية، وقال إن للمملكة دور حيوي في معالجة مشكلات المنطقة.



وأضاف ماتيس لصحفيين في البنتاجون أن "تعقيدات عدة تعترض استقرار منطقة الشرق الأوسط من حرب اليمن، إلى النزاع السوري إلى مسار عملية السلام مع السلطة الفلسطينية، وصولًا إلى النشاط الإيراني".



وذكرت "الخليج" أن البحرين تدخل اليوم مرحلة الصمت الانتخابي، انتظارًا لانطلاق الانتخابات النيابية والبلدية، بعدما أكملت المملكة استعداداتها الفنية واللوجستية للعرس الانتخابي المقرر غدًا السبت، في وقت اطلع رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، نائب الملك، وولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على سير العملية الانتخابية.



وأفاد موقع "24" الإخباري بأن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط طالب إيران باحترام مصالح الدول الأخرى لاستقرار المنطقة.



وفي كلمة في الدورة الرابعة لمنتدى المتوسط الذي بدأ في روما، أمس الخميس، قال: "من الأمور الأساسية للاستقرار الإقليمي للعالم العربي، حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، مبينًا أنه "دون ذلك ستستمر الاضطرابات لا محالة".



دوليًا، قالت "الإمارات اليوم" إن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أعلن، أمس، أن فريقي التفاوض من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، توصلا إلى اتفاق حول علاقتهما بعد «بريكست» بشكل مشروع «إعلان سياسي» ينبغي المصادقة عليه خلال قمة الأحد، وفي لندن أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن مشروع الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول «بريكست» هو «الاتفاق المناسب» للبلاد.



وذكرت "الاتحاد" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجاز للجيش استخدام القوة إن لزم الأمر لمنع قافلة المهاجرين غير الشرعيين القادمة من أمريكا الوسطى من دخول الولايات المتحدة عبر الحدود مع المكسيك، كما هدد ترامب من جديد بإغلاق "كامل الحدود" بين الولايات المتحدة والمكسيك، بما في ذلك أمام المبادلات التجارية، إذا ما تدهور الوضع من جراء وصول آلاف المهاجرين من أمريكا الوسطى.



وبحسب موقع "24"، لقي ثلاثة مهاجمين وثلاثة من رجال الشرطة مصرعهم، اليوم الجمعة، في هجوم استهدف القنصلية الصينية في مدينة كراتشي جنوبي باكستان، وتبنت مجموعة انفصالية ناشطة في إقليم بلوشستان الباكستاني الهجوم.