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منوعات

ملصقات على سيارات المتهربين من رسوم الرخص في إندونيسيا

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 09:23 ص
تشويه سيارة
تشويه سيارة
أ ش أ
تعتزم هيئة الضرائب الإندونيسية في العاصمة جاكرتا، وضع ملصقات خاصة على السيارات التي لم يسدد أصحابها رسوم الرخص والضرائب المستحقة على مركباتهم.

وقال مسؤول بالشرطة - وفقا لصحيفة (جاكرتا بوست) الإندونيسية - إنه سيتم تنفيذ هذه السياسة لخزي أولئك الذين لم يدفعوا ضرائب سياراتهم، مشيرا إلى أن هذه السياسة ستنفذ بحلول نهاية العام في مراكز التسوق أو الأماكن المزدحمة الأخرى، وأن موظفي الوكالة لديهم بالفعل تطبيق للهواتف الذكية يمكنه اكتشاف ما إذا كانت الضرائب قد دفعت.

وأشارت الصحيفة إلى أن المواطنين تدفقوا على وحدات التراخيص لدفع الضرائب والرسوم المستحقة على المركبات ورخص ملكية السيارات.
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