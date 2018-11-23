ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط 1500 قرص مخدر وأسلحة نارية بحوزة 8 عاطلين بأسوان

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 10:50 ص
ضبط - أرشيفية
ضبط - أرشيفية
شاذلى عبد الفتاح
شن أجهزة الأمن في أسوان، حملة استهدفت البؤر الإجرامية على مستوى المحافظة، لضبط الخارجين على القانون.

وأسفرت الحملة، عن ضبط 8 عاطلين وبحوزتهم 1.5 كيلو جرام بانجو، و 120 جرام أفيون و 1500 قرص مخدر، و200 جرام حشيش، إلى جانب ضبط أسلحة نارية وبيضاء، وبسؤالهم أقروا بحيازتهم لها بقصد الاتجار.

تم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.
loading...

ترشيحاتنا

تيفاني ترامب الابنة غير المدللة للرئيس الأمريكي بسبب مكانة والدتها في قلبه

آخر تقاليع رأس السنة..أضواء الكريسماس لحية الرجال

رئيس الأهلي والدرندلي ومرتجي يغيبون عن اليوم الأول لعمومية الأهلي

أسعار مواد البناء اليوم 23 نوفمبر

بكاء مدرب المنصورة رغم الفوز يتصدر مشهد الجولة العاشرة بالقسم الثاني

بورسعيد تشهد موجة أمطار رعدية تحول شوارعها إلى برك ..صور

الدولة تضغط لتنظيم الإنجاب..اقتصار خدمات الدعم النقدي على طفلين فقط للأسرة بداية العام القادم..نواب:حرمان الطفل الثالث سيترتب عليه مشاكل اجتماعية..وبرلمانية:عمالة الأطفال سبب الزيادة السكانية

حكم الدين في هجر الأم وقطيعتها

اقتصار الدعم النقدي للأسر على طفلين يتصدر عناوين الصحف اليوم.. فيديو

حكم الوضوء مع طلاء الأظافر

سيد معوض: مطالبتي بتصحيح أخطاء الأهلي لا تعني سعيي لتولي أي منصب

بعد انفصالها عن زوجها.. 20 صورة تكشف أجمل إطلالات ياسمين عبد العزيز

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انفصالها عن زوجها.. 20 صورة تكشف أجمل إطلالات ياسمين عبد العزيز

وزير المالية: نحرص على تطوير وتحسين بيئة العمل بحميع مأموريات الضرائب

بداية مش نهاية.. يعرض قصص الغارمات وأطفالهن برعاية غادة والي.. صور

إطلالة مثيرة لابنة نوال الزغبي في عيد ميلادها ..صور

صبحي يبحث سبل التعاون مع رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري.. صور

فيديو

الأمطار .. الأرصاد تكشف حالة الجو خلال الأسبوع.. فيديو
المرور: غلق كوبري أكتوبر بشكل جزئي لمدة شهر.. فيديو
اقتصار الدعم النقدي للأسر على طفلين يتصدر عناوين الصحف اليوم.. فيديو
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو
تعرف على أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟