ضبط 1500 قرص مخدر وأسلحة نارية بحوزة 8 عاطلين بأسوان

شن أجهزة الأمن في أسوان، حملة استهدفت البؤر الإجرامية على مستوى المحافظة، لضبط الخارجين على القانون.



وأسفرت الحملة، عن ضبط 8 عاطلين وبحوزتهم 1.5 كيلو جرام بانجو، و 120 جرام أفيون و 1500 قرص مخدر، و200 جرام حشيش، إلى جانب ضبط أسلحة نارية وبيضاء، وبسؤالهم أقروا بحيازتهم لها بقصد الاتجار.



تم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

