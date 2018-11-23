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حوادث

طالبة تقدم على الانتحار بالحبة السامة في دمنهور

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 10:56 ص
انتحار - تعبيرية
انتحار - تعبيرية
جمالات الدمنهورى
أصيبت طالبة مقيمة بعزبة الحمامية بدائرة مركز شرطة دمنهور بحالة تسمم فسفورى إثر تناولها قرص مبيد حشري خاص بتخزين الغلال لمرورها بحالة نفسية سيئه بسبب خلافات أسرية.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة دمنهور من مستشفى كفر الدوار العام بوصول المدعوه إيمان م ع   18 سنة طالبة ومقيمة عزبة الحمامية بدائرة المركز  مصابة " ادعاء تسمم فسفورى " وحالتها مستقرة بعد عمل غسيل معوي لها وتم حجزها تحت الملاحظة.

وبسؤالها قررت بتناولها قرصا مبيد حشري خاص بتخزين الغلال وقيامها بتقيؤه مره أخرى لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات أسرية ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك.
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