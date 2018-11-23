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فن

منتج مسلسل بعد البداية ينفي بيعه لقناة إخوانية

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 10:34 ص
صدى البلد
سمر سعد
أكد المنتج ريمون مقار كذب كل ما أشيع عن تعاقد شركته مع إحدى القنوات التابعة للإخوان والتي تبث من تركيا، لعرض مسلسل من إنتاجه.

وقال "مقار" في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أنا لسه عارف دلوقتى من أحد الأصدقاء أن أحد أعمال الشركة يتم عرضها على إحدى المنصات القذره المدعومة من جماعه الإخوان الإرهابية، وهو مسلسل بعد البداية ولما عرفت حبيت أقول ان مش جديد عليهم السرقة مش مستغرب انهم يقرصنوا على حقوق الآخرين مش جديد عليهم القرصنة".

وأضاف "نحن كشركة لم ولن نتعامل مع أى جهة أو أي دولة او اى فرد يعمل ضد مصر تحت أى ظرف من الظروف وخليهم يسرقوا ويعرضوا فهم بلا مبادئ".

يذكر أن مسلسل بعد البداية من بطولة النجم طارق لطفي ودرة وخالد سليم وروجينا وفاروق الفيشاوى.
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