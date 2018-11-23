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حوادث

عاطل يشعل النيران بمحل بقالة بسبب خلافات الجيرة في دمنهور

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 10:56 ص
حريق - ارشيفية
حريق - ارشيفية
جمالات الدمنهورى
تسببت خلافات الجيرة في قرية الطود بمركز كوم حمادة فى وقوع مشاجرة، أشعل على أثرها أحد أفراد الطرف الثانى النيران بمحل بقالة ملك الطرف الأول وتم إخماده بمعرفة الأهالى. 
 
تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة كوم حماده بحدوث مشاجرة بناحية قرية الطود بدائرة المركز وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من :طرف أول :محمد ح ع 28 سنة صاحب محل بقالة.

طرف ثاني : حمدي ا ع62 سنة سائق،نجله سعيد 24 عاطل سنة ،وزوجته صباح ا ش 55 سنة  ربة منزل، وذلك بسبب خلافات الجيرة، تعدى على أثرها الطرفان على بعضهم بالضرب دون حدوث إصابات وقيام الثاني من الطرف الثاني بإشعال النيران بمحل بقالة ملك الطرف الأول ( وتم إخماده بمعرفة الأهالي ) .

وبسؤال الطرفين قررا بمضمون ما تقدم وأضاف الطرف الأول باحتراق كمية من المواد الغذائية بالمحل، وتم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة محل الحريق فنيًا.
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