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حوادث

تنفيذ 1828 حكما قضائيا وإزالة 4620 حالة إشغال طريق بالبحيرة

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 10:57 ص
قيادات امن البحيرة
قيادات امن البحيرة
جمالات الدمنهورى
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بإشراف اللواء جمال الرشيدي مدير الأمن وبتوجيهات اللواء محمد هندى مدير المباحث حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام والعناصر الإجرامية ولضبط الشارع البحراوى  بدائرة مراكز وأقسام المديرية.

أسفرت الحملة عن تنفيذ 1828حكما قضائيا و3785غرامة و2120مخالفة مرورية متنوعة، ما بين " قيادة دون رخصة، والسير في الممنوع، والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية، وسير عكس الاتجاه المعاكس".

كما تمكنت الحملة فى مجال الاشغالات من رفع وإزالة 4620حالة إشغال طريق ثابتة ومتحركة ..وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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