ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الأرصاد: سقوط أمطار غزيرة اليوم.. وانخفاض بدرجات الحرارة

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 10:36 ص
الأرصاد الجوية -
الأرصاد الجوية - صورة أرشيفية
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
قالت هيئة الأرصاد الجوية إن طقس اليوم يشهد تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وسيناء تكون غزيرة ورعدية أحيانا ومتوسطة الشدة على مناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين.

وأضافت «الأرصاد» في بيان لها، أن ذلك يصاحبه انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وأوضحت أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يتعلق بحالة البحرين الأحمر والمتوسط، نوهت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها إلى أن حالة البحر الأبيض المتوسط مضطربة بارتفاع أمواج يصل إلى 3 أمتار ورياح شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فمعتدلة إلى مضطربة بارتفاع أمواج يصل إلى 2.5 متر ورياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:
القاهرة 15 - 22
الإسكندرية 15 - 19
السويس 14 - 22
شرم الشيخ 19 - 27
الغردقة 18 - 26
الأقصر 15 - 26
أسوان 17 - 28
loading...

ترشيحاتنا

الشوربجى يواصل حملة الدفاع عن لقبه فى هونج كونج للإسكواش

مصرع شخص وإصابة 15 آخرين فى حادثين متفرقين بأسوان

فى عيد ميلادها .. تعرف على سر اعتزال حياة قنديل

المرور: غلق كوبري أكتوبر بشكل جزئي لمدة شهر.. فيديو

مي الغيطي الأكثر بحثا في جوجل بعد استئصال ورم بالثدى

الدولة تضغط لتنظيم الإنجاب..اقتصار خدمات الدعم النقدي على طفلين فقط للأسرة بداية العام القادم..نواب:حرمان الطفل الثالث سيترتب عليه مشاكل اجتماعية..وبرلمانية:عمالة الأطفال سبب الزيادة السكانية

أسعار مواد البناء اليوم 23 نوفمبر

أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الجمعة 23 -11-2018

نادية الجندي تكشف عن أهم العيوب في شخصيتها

بعد انفصالها عن زوجها.. 20 صورة تكشف أجمل إطلالات ياسمين عبد العزيز

مدبولي يناقش الرؤى الاستراتيجية لصيانة المرافق فى مصر

أنقرة: لا مانع لعقد لقاء بين الأمير محمد بن سلمان وأردوغان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انفصالها عن زوجها.. 20 صورة تكشف أجمل إطلالات ياسمين عبد العزيز

وزير المالية: نحرص على تطوير وتحسين بيئة العمل بحميع مأموريات الضرائب

بداية مش نهاية.. يعرض قصص الغارمات وأطفالهن برعاية غادة والي.. صور

إطلالة مثيرة لابنة نوال الزغبي في عيد ميلادها ..صور

صبحي يبحث سبل التعاون مع رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري.. صور

فيديو

الأمطار .. الأرصاد تكشف حالة الجو خلال الأسبوع.. فيديو
المرور: غلق كوبري أكتوبر بشكل جزئي لمدة شهر.. فيديو
اقتصار الدعم النقدي للأسر على طفلين يتصدر عناوين الصحف اليوم.. فيديو
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو
تعرف على أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟