الأرصاد: سقوط أمطار غزيرة اليوم.. وانخفاض بدرجات الحرارة

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن طقس اليوم يشهد تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وسيناء تكون غزيرة ورعدية أحيانا ومتوسطة الشدة على مناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين.



وأضافت «الأرصاد» في بيان لها، أن ذلك يصاحبه انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.



وأوضحت أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وفيما يتعلق بحالة البحرين الأحمر والمتوسط، نوهت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها إلى أن حالة البحر الأبيض المتوسط مضطربة بارتفاع أمواج يصل إلى 3 أمتار ورياح شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فمعتدلة إلى مضطربة بارتفاع أمواج يصل إلى 2.5 متر ورياح شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة 15 - 22

الإسكندرية 15 - 19

السويس 14 - 22

شرم الشيخ 19 - 27

الغردقة 18 - 26

الأقصر 15 - 26

أسوان 17 - 28