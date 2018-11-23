جثمان الصيدلي المقتول بالسعودية يصل اليوم وصرف مستحقاته كاملة لذويه

يصل إلى أرض الوطن، اليوم الجمعة، جثمان الصيدلي المصري أحمد طه حسن المنخلي، الذي قتل علي يد مواطن سعودي بمدينة جازان، علي طائرة الخطوط الجوية السعودية.



قال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن وزير القوي العاملة محمد سعفان، تلقي تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة.



وأشار إلي أن المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بجدة عثمان رمضان أكد في تقريره أنه تم تحويل مكافأة نهاية الخدمة وباقي مستحقات الصيدلي لذويه بناءً على توكيل رسمي، وأن القنصلية تتابع سير التحقيقات الجارية بالتنسيق مع السلطات السعودية المختص.



وأعرب الوزير مجددا عن خالص تعازيه لأسرة المتوفي وزملائه وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان.



وأصدرت مجموعة الصيدليات التي كان يعمل بها الصحفي بيانا عبر وزارة الصحة السعودية، في جميع فروعها متضمنا "أن أي اعتداء علي الممارس الصحي لفظيا أو جسديا ، يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلي 10 سنوات وغرامة تصل إلي مليون ريال".



وكان وزير القوى العاملة، أصدر تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية المصرية بجدة ، بمجرد علمه بالحادث بمتابعة إجراءات نقل جثمان المواطن المصري بالتنسيق مع القنصلية ، فضلا عن متابعة مستحقاته المالية .



يذكر أن الصيدلي المصري أحمد طه حسن، قتل الخميس 15 نوفمبر، بسبع طعنات على يد مواطن سعودي بمنطقة جازان.