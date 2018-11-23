الخبز والبيرة للفقراء والفاكهة واللحوم للأغنياء.. تعرف على طعام الفراعنة

استمتع المصريون القدماء بإعداد وتناول الأطعمة المتنوعة، والتي لا تختلف كثيرا عن أطباق اليوم، وبالمقارنة مع حضارات قديمة أخرى، فإن المصريين كانوا يحصلون على إعداد الأطعمة بشكل أفضل، وربما يرجع ذلك إلى نهر النيل الذي قدم الري للمحاصيل والمياه للماشية بشكل كافي.



وكانت المأكولات المصرية القديمة تنقسم إلى نوعين، الأول للفقراء والذين كانوا يتناولون الفواكه والخضروات والبقوليات، أما الأغنياء فكانوا يتناولون اللحوم والدواجن بشكل دائم، ووفقا لموقع "إنشينت أورجينز" الأمريكي، كان الخبز والبيرة من المأكولات المشتركة بين كليهما، حيث كانا المنتجان الرئيسيان للمطبخ المصري القديم.





وكان يُستخدم القمح أو الشعير في صنع الخبز بشكل يومي، وكانت هذه المهمة شاقة حيث كان يتطلب طحن الحبوب أولا للحصول على الطحين، وعادة ما كانت تقوم النساء بهذه الوظيفة، وكانوا يقومون بحيلة لتسريع عملية الطحن وهي إضافة الرمال إلى الرحى لتسريع عملية طحن الحبوب، وهذا ما كان يجعل الدقيق به رمال، وظهر هذا جليا في أسنان المومياوات التي تم اكتشافها.





أما البيرة فكان يتم استخدام نوع خاص من الخبز في تصنيعه، ويقول عنه علماء الآثار إن اسمه "خبز البيرة"، ويحتوي هذا الخبز على كمية كبيرة من الخميرة مقارنة بأنواع الخبز الأخرى ويتم خبزه في درجة حرارة منخفضة حتى لا تقتل الخميرة، ثم يوضع الخبز في إناء به ماء ويتم خلطه بمُحليات، وهذا ما يسمى حاليا مشروب "البوظة"، واتسم هذا المشروب بسمكه ولذته وعدم سكره.



وعلى الرغم من أن النيل ربما لم يكن مصدرا لمياه الشرب بالنسبة للمصريين القدماء، إلا أنه جعل الأرض خصبة بسبب الفيضانات السنوية، مما سمح بزراعة العديد من المحاصيل، والتي كانت جزءًا من النظام الغذائي المصري القديم، وقام المصريون القدماء أيضا بزراعة أنواع عديدة من الخضار، وأكثرها شهرة: البصل، والثوم، والكراث، والعدس، والخس، والفجل، واللفت، وزرعوا أيضا الفواكه مثل التين، والتمر، والتفاح، والرمان، وكانت الفواكه جزءًا من الحلوى.





