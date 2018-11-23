شاهد.. رجل غارق في دمائه بعد رشقه بسكين يثير الفزع بلندن

كشفت لقطات مفزعة لحظة ازدحام عدد من ضباط الشرطة، لمساعدة ضحية استقرت سكين، بظهره في هجوم وحشي في لندن.



ويوضح فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل"، وقع بمنطقة هاكني بشرق لندن، يوم الخميس الماضي، شخص مجهول يتلوى وهو غارق في بركة من الدماء ويحاول المارة مساعدته، بعد أن رشق بسكين في ظهره من أحد المهاجمين.



فيما هرع السكان المحليون لمحاولة مساعدة الرجل، وهم فى حالة من الفزع.



