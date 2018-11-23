شكري للتلفزيون البلغاري: مصر تمر بمرحلة نهوض وتنتقل نحو الأمن والازدهار

أجرى التلفزيون الوطني البلغاري، حوارًا مع وزير الخارجية سامح شكري، خلال زيارته إلى العاصمة البلغارية صوفيا، والتي تُوجت أمس بمباحثات مع نظيرته البلغارية إيكاترينا زاهاريفا، بعد توقيع البلدين على اتفاق لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين البلدين.



وحول تطورات الأوضاع في الدول التي شهدت انتفاضات الربيع العربي، أكد شكري أن مصر بالتحديد تشهد مرحلة من النهوض، وتحقق انتقالًا ناجحًا نحو مزيد من الاستقرار والأمن والازدهار.



وأضاف شكري: "ضاعفنا حجم بنيتنا التحتية من الطرق وقطاع النقل خلال السنوات الأخيرة، وحققنا فائضًا في إنتاج الطاقة، بعدما كنا نعاني من عجز في الطاقة قبل 4 سنوات فقط من الآن، وفائض الإنتاج في الطاقة هو شرط أساسي للتنمية الصناعية وإقامة مشروعات واستثمارات جديدة".



وأوضح شكري خلال اللقاء أن زيارته إلى بلغاريا هي الأولى له، معربًا عن سعادته بالنتائج التي أثمرتها الزيارة، وبلقائه مع الرئيس البلغاري رومن راديف ورئيس الوزراء بويكو بوريسوف ووزيرة الخارجية إيكاترينا زاهاريفا.



وأضاف شكري: "إننا نعتقد أن التجارة بين البلدين هي استثمار مهم، فمصر تشكل سوقًا مهمة بعدد سكانها البالغ أكثر من 100 مليون نسمة، كما أنها مصدر للعمالة الماهرة".



وأضاف شكري أن مصر وبلغاريا يجمعهما فهم مشترك للتحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط والبلقان، وتابع: "نحن مقتنعون بأن هناك فرصًا هائلة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، وأن ما يحدث في أحد البلدين يجد صدى له في الآخر، وفي هذا السياق يمكن لكل منا أن يكمل الآخر".