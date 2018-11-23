شوستر: ديمبلي لا يستحق اللعب فى صفوف الكتالوني

وجه النجم السابق لريال مدريد وبرشلونة السابق، الألماني بيرند شوستر، اللوم للفريق الكتالوني، بسبب صفقة اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي وعدم انضباطه.



وقال شوستر، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "هناك لاعبون يستحقون اللعب لبرشلونة، وآخرون لا يستحقون ذلك".



وتابع "هذا نراه منذ البداية، لا يجب أن ننتظر 3 مواسم حتى نحكم على مستوى عثمان ديمبلي، لقد قدم مباريات رائعة مع بوروسيا دورتموند، ولكن ليس بشكل كبير".



وأضاف "برشلونة فريق كبير، كان من الخطأ عدم معرفة حياة ديمبلي خارج الملعب قبل التعاقد معه، لقد واجهت وضعًا مماثلًا في ريال مدريد، كان هناك من يأتي متأخرًا ولا يتعلم من الأخطاء، ذهبت إلى قادة الفريق وطلبت منهم الحديث معه".



وعن مواجهة أتلتيكو مدريد وبرشلونة، غدًا السبت في الليجا، علق "الروخي بلانكوس يستطيع الصمود أمام الفريق الكتالوني، كتيبة المدرب دييجو سيميوني تلعب بطريقة مختلفة خاصة على أرضها ووسط جماهيرها".