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مرأة

بعد فستانها الذى كشف عن مرضها... شاهد أجمل إطلالات مى الغيطى

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 11:58 ص
مى الغيطى
مى الغيطى
هاجر هانئ
فاجأت الفنانة الشابة مي الغيطي جمهورها، بإعلانها الإصابة بمرض السرطان أثناء تبريرها ارتداء فستانٍ عارٍ من منطقة الصدر في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40.

وقالت ابنة الإعلامي محمد الغيطي إنها أجرت عملية جراحية لاستئصال ورم بالثدي، موضحة سبب ارتدائها فستانًا مفتوحًا من الصدر في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ40، وقد أجرت مى عملية جراحية في منطقة الصدر بعد إصابتها بسرطان الثدي وهو ما جعلها ترتدي فستانًا على شكل "v"، خلال حفل افتتاح المهرجان لتظهر أثر الجرح الناتج عن عملية استئصال ورم بالثدي.

وتعد مى الغيطى واحدة من النجمات اللاتى يهتمن دائما بمظهرهن وبالأخص عند ارتدائها فساتين السهرة التى تظهر بها على السجادة الحمراء أو مختلف المناسبات، فهى تفضل التصميمات الجذابة والعصرية المتناسقة مع قوامها.

كما تتميز مى بستايل وذوق خاص عند اختيار فساتين السهرة، وتعتمد على التصميمات والأقمشة المختلفة وغير التقليدية، وفى هذا السياق نعرض لكم فيما يلى أبرز فساتين مى الغيطى.


بعد فستانها الذى كشف عن مرضها... شاهد أجمل إطلالات مى الغيطى
بعد فستانها الذى كشف عن مرضها... شاهد أجمل إطلالات مى الغيطى
بعد فستانها الذى كشف عن مرضها... شاهد أجمل إطلالات مى الغيطى
بعد فستانها الذى كشف عن مرضها... شاهد أجمل إطلالات مى الغيطى
بعد فستانها الذى كشف عن مرضها... شاهد أجمل إطلالات مى الغيطى
بعد فستانها الذى كشف عن مرضها... شاهد أجمل إطلالات مى الغيطى
بعد فستانها الذى كشف عن مرضها... شاهد أجمل إطلالات مى الغيطى
بعد فستانها الذى كشف عن مرضها... شاهد أجمل إطلالات مى الغيطى
بعد فستانها الذى كشف عن مرضها... شاهد أجمل إطلالات مى الغيطى
بعد فستانها الذى كشف عن مرضها... شاهد أجمل إطلالات مى الغيطى
بعد فستانها الذى كشف عن مرضها... شاهد أجمل إطلالات مى الغيطى
بعد فستانها الذى كشف عن مرضها... شاهد أجمل إطلالات مى الغيطى
بعد فستانها الذى كشف عن مرضها... شاهد أجمل إطلالات مى الغيطى
بعد فستانها الذى كشف عن مرضها... شاهد أجمل إطلالات مى الغيطى
بعد فستانها الذى كشف عن مرضها... شاهد أجمل إطلالات مى الغيطى
بعد فستانها الذى كشف عن مرضها... شاهد أجمل إطلالات مى الغيطى
بعد فستانها الذى كشف عن مرضها... شاهد أجمل إطلالات مى الغيطى
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