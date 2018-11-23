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حوادث

القبض على 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بالفيوم

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 12:39 م
تنقيب عن الاثار -
تنقيب عن الاثار - ارشيفية
الفيوم - نبيل أبو السعود
تمكنت أجهزة الأمن بالفيوم من القبض على ثلاثة أشخاص بناحية الشيخ منصور أبو جنشو دائرة مركز أبشواي أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار.

وتلقى اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم إخطارا من اللواء محمد مراد مساعد مدير أمن الفيوم بالحادث.

وتبين من التحقيقات قيام كلا من م.س.م.ا ( س35 – عاطل ) وا.س.م.ا (س30 عاطل شقيق الأول ) وم.ا.ع (س 18 عاطل ) وجميعهم يقيمون بناحية الشيخ منصور أبو جنشو دائرة مركز ابشواي بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل خاص بجد الأول والثاني.

وبالمعاينة تبين وجود حفرة قطرها 2 ونصف متر بعمق 5 مترا، كما ضبط بحوزتهم (فاس – كوريك – جردل – موتور مياه – حبل )، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 16154/ 2018 جنح مركز شرطة ابشواي وجاري العرض على النيابة.
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