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اقتصاد

أسعار مواد البناء اليوم 23 نوفمبر

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 10:51 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آمنة عبدالعظيم
تراوحت أسعار طن الأسمنت خلال تعاملات، اليوم الجمعة الموافق 23 -11- 2018، بين 850 جنيها للطن وحتى 880 جنيها فى الحد الأقصى.

وسجل سعر الطن من القومية للأسمنت الحد الأقصى للسعر بقيمة 880 جنيها للطن، تبعه الطن من مصر بنى سويف 875 جنيها، وسجل كلا من السويدى وأسمنت العريش 870 جنيها للطن.

وسجل سعر الطن من حلوان وطرة والسويس للأسمنت 860 جنيها للطن، فيما سجل طن أسمنت سيناء والعريش وشورى سعر 855 جنيها للطن، وسجل أقل سعر للطن العسكرى بنى سويف 850 جنيها.

واستقر سعر الحديد عند معدلاته السابقة، فسجل سعر حديد المصريين 12 ألفًا و250 جنيها للطن، فيما سجل حديد عز 12 ألفًا و350 جنيهًا، وحديد العتال 12 ألفًا و250 جنيهًا، وحديد عطية 12 ألفًا و250 جنيهًا.

وسجل حديد بشاي 12 ألفًا و250 جنيهًا، وبلغ سعر حديد المراكبي 12 ألفًا و250 جنيهًا، والجيوشي وحديد مصر ستيل 12 ألفًا و250 جنيهًا، وحديد العشري 12 ألفًا و250 جنيهًا.
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