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رياضة

نور الشربينى ونور الطيب يودعان بطولة هونج كونج للإسكواش

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 10:54 ص
صدى البلد
منتصر الرفاعى
فى مفاجأة من العيار الثقيل .. ودعت المصرية نور الشربيني لاعبة الاسكواش المصنفة الأولى عالميا بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش بعد خسارتها أمام نظيرتها الإنجليزية سارة جان بيرى المصنفة الثامنة بنتيجة 3/2 في مباراة استغرقت 58 دقيقة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 7-11, 11-7, 11-13, 11-8, 11-5. 

يذكر أن نور الشربينى حامل لقب البطولة عن نسختها الماضية والتى تعد واحدة من أكبر بطولات الاسكواش على مستوى العالم حيث تبلغ قيمة جوائزها المادية 164 ألف دولار للرجال والسيدات.

وتتصدر الشربيني التصنيف العالمى للاعبات الاسكواش لأكثر من 31 شهرا منذ مايو 2016 .

كما ودعت نور الطيب المصنفة الثالثة عالميا بطولة هونج كونج من الدور ربع النهائي بعد خسارتها بثلاثة أشواط نظيفة أمام نظيرتها جويلي كينج المصنفة الخامسة، في مباراة استغرقت 28 دقيقة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-8, 11-8, 11-5.
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