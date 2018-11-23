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أخبار العالم

أنقرة: لا مانع لعقد لقاء بين الأمير محمد بن سلمان وأردوغان

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 11:07 ص
الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان ورجب طيب أردوغان
أحمد محرم
نقلت وكالة "الأناضول" عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو تصريحه بأنه لا يوجد عائق لعقد لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأكد أوغلو، أمس الخميس، أن بلاده منفتحة على التعاون مع المملكة العربية السعودية في التحقيق الذي تجريه الأخيرة في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ونقلت قناة "تي.آر.تي" التركية عن أوغلو قوله، خلال مؤتمر صحفي مع المفوضة السامية للشئون الخارجية للاتحاد الأوروبى فيديريكا موجرينى في بروكسل: "منفتحون على التعاون مع السعودية ومصممون على معرفة الحقيقة بشأن مقتل خاشقجي".

وكان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أكد في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، يوم الثلاثاء الماضي، أن السلطات التركية أكدت للرياض أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ليس هو المقصود بالتصريحات التركية التي تتهم شخصية رفيعة بإصدار الأمر بتصفية المواطن السعودي جمال خاشقجي.

وعا الجبير أنقرة إلى تقديم ما لديها من أدلة في القضية إلى النيابة العامة في المملكة؛ للمساعدة في الوصول إلى الحقائق كافة.
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