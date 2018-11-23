صحف الكويت: العاهل السعودي يُطلق وعد الشمال بـ86 مليار ريال.. و معرض الكويت الدولي مقبرة الكتب.. رئيس إيران: النظافة بالنسبة للعرب كانت شيئًا معيبًا!

الصين: انخفاض عدد السكان لأول مرة منذ 20 عامًا

إسرائيل تطرد مئات المقدسيين.. و«السلطة»: تطهير عرقي

الهجرة تفجر جدلًا علنيًا نادرًابين ترامب ورئيس المحكمة العليا



ففي البداية، قالت صحيفة الراي إن العاهل السعودي يُطلق «وعد الشمال» بـ 86 مليار ريال، وقالت إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز دشَّن، أمس، مشاريع «وعد الشمال»، في منطقة الحدود الشمالية بتكلفة 86 مليار ريال سعودي، وقال وزير الطاقة، خالد الفالح، إن قطاع التعدين سيكون مفتوحًا للاستثمار الأجنبي بعد طرح قانون التعدين الجديد، مشيرًا إلى أنه سيتم اليوم وضع الحجر الأساس للمرحلة الثانية من المشروع بتكلفة 31 مليار ريال، وبعد انتهائها ستصبح المملكة ثاني أكبر منتج للأسمدة الفوسفاتية، علمًا أن تكلفة المرحلة الأولى من المشروع بلغت نحو 55 مليارًا.



وعلى صعيد الأوضاع في الأراضي المحتلة، ذكرت صحيفة الأنباء أن إسرائيل تطرد مئات المقدسيين.. و«السلطة»: تطهير عرقي، وأوضحت أن وزارة الخارجية الفلسطينية نددت بمصادقة المحكمة العليا الإسرائيلية على إخلاء مئات الفلسطينيين من منازلهم في بلدة سلوان، جنوبي المسجد الأقصى ب‍القدس المحتلة، لصالح مستوطنين يهود، وقالت الوزارة في بيان إن هذا الإجراء يعد بمنزلة «عمليات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة»، وأشارت إلى أن الصمت الدولي «يشكل حافزا أساسيا، ومشجعا للحكومة الإسرائيلية لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية».



وفي شأن آخر نقلت صحيفة القبس تصريحا مستفزا للرئيس الإيراني حسن روحاني حيث زعم في اجتماع للحكومة الإيرانية في طهران الأربعاء بمناسبة المولد النبوي الذي تحتفل به إيران الأحد: «كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصدر تحول عميق في العالم، وربما لن تصدقوني إذا قلت لكم ان النظافة بالنسبة للعرب قبل مجيئه كانت شيئًا معيبًا»، وتابع في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: «في فرنسا وبعد قرون عدة من زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان الناس يفتخرون بعدم أخذ حمام (…) الملك لويس الرابع عشر كان نفسه تفاخر بعدم أخذ حمام طوال حياته»، وقال الرئيس الإيراني إن الفرنسيين «كان لهم الشرف بأن تكون لديهم ملابس طويلة جدًا تلامس الأرض وملطخة بالأوساخ، كانوا فخورين بذلك».



دوليا، قالت صحيفة الوطن إن الصين شهدت انخفاضا في عدد السكان لأول مرة منذ 20 عاما، حيث ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن عدد سكان العاصمة الصينية بكين انخفض في 2017 لأول مرة منذ 20 عامًا، وأضافت أن عدد المقيمين بصفة دائمة بلغ 21.707 مليون نسمة العام الماضي وهو ما يقل 22 ألفًا عن العدد في العام السابق، وذكرت نقلًا عن المؤتمر الشعبي للمدينة أن عدد السكان بالأحياء الحضرية الستة في بكين انخفض 3% عما كان عليه عام 2016، وتبذل سلطات بكين جهودًا للحد من النمو السكاني في إطار مساعيها لمعالجة الازدحام المروري وقلة الموارد وارتفاع أسعار السكن.



وارتفع عدد سكان بكين بمقدار الثلثين منذ عام 1998 في حين زاد استهلاك الطاقة بأكثر من المثلين وزاد عدد السيارات لثلاثة أمثاله، وفي عام 2016 قالت بكين إنها ستتخذ إجراءات بحيث لا يزيد عدد سكانها عن 23 مليون نسمة بحلول نهاية العقد الحالي.



أمريكا، ذكرت صحيفة الأنباء أن الهجرة تفجر جدلًا علنيًا نادرًابين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس المحكمة العليا الأمريكية، حيث عبر ترامب عن استيائه من وجود قضاء مسيس في الولايات المتحدة، مطلقا بذلك جدلا غير عادي مع رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، إثر الخلاف بشأن سياسة الإدارة الأميركية تجاه المهاجرين.



وكان القاضي روبرتس الذي أدى ترامب أمامه اليمين في يوم تنصيبه رئيسا، رد من قبل على الرئيس الأمريكي بتأكيده على حياد القضاة، وكتب ترامب في تغريدة «آسف أيها الرئيس جون روبرتس، لكن هناك فعلا قضاة موالين لأوباما»، متهما القضاة باتخاذ قرارات «صادمة» تعرقل سياسته الحازمة في مجال الهجرة، واتهم ترامب خصوصا الهيئة القضائية الفيدرالية التاسعة لمحاكم الاستئناف الأميركية، التي تشمل كاليفورنيا باتخاذ قرارات «خطيرة وغير مثمرة».



محليا، قالت صحيفة القبس تحت عنوان معرض الكويت الدولي.. مقبرة الكتب!، إنه احتجاجًا على منع السلطات الحكومية العديد من الكتب في معرض الكويت الدولي، قرر أحد الفنانين القيام بطريقة فريدة حين جلب حجارة وكتب عليها أسماء جميع الكتب والروايات الممنوعة في المعرض ووضعها على شكل قبور في الساحة المحاذية لمعرض الكتاب.



وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي صور للحجارة التي تحمل أسماء الروايات والكتب، وعليها ختم «منع في الكويت»، تعبيرًا عن رفض قرار منع بعض الكتب في معرض الكويت الدولي الذي يستمر لغاية 24 نوفمبر الجاري، هذا وتفاعل مغردون ومتابعون مع الصور، وتباين الآراء بين مؤيد ومعارض، فقد أيد البعض منع وزارة الإعلام تداول الكتب المسيئة لديننا الحنيف والكتب المنحلة اخلاقيًا، في حين رأى آخرون أن سيف الرقابة تجاوز المعقول في معرض الكتاب هذا العام، هذا وقامت الجهات المسؤولة في معرض الكويت الدولي بإزالة مقبرة الكتب لاحقًا.









تصدرت الأخبار الإقليمية والعالمية الصحف الكويتية الصادرة اليوم الجمعة بالإضافة للأخبار المحلية.