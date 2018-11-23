ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

اليوم.. عرض فيلم ليل خارجى ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 12:41 م
صدى البلد
سمر سعد
يعرض، مساء اليوم الجمعة، في السادسة مساء بدار الأوبرا المصرية، العرض الأول للفيلم المصري "ليل خارجي" المشارك في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ٤٠ بحضور جميع صناعه.

الفيلم من إنتاج شركة حصالة وتوزيع أفلام مصر العالمية، وأنتج بدعم من "كانون" بالشرق الأوسط - ونجوم إف إم، ويمثل مصر في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام ٢٠١٨، ويشارك بعدها في مهرجان مراكش، وذلك بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان تورونتو الذي حاز اعجاب النقاد وبيعت كل تذاكر حفلاته. وبعده مهرجان ستوكهولم وقوبل بالحفاوة نفسها.

وتدور أحداثه عن ثلاثة أشخاص من عوالم لا يمكن أن تتلاقى، يجدون أنفسهم مضطرين لقضاء ليلة سويا، يخالفون فيها شكل الحياة التي اعتادوها، ”مو“ المخرج الشاب الذي يصارع من أجل عمل فيلمه الجديد، ”توتو“ بائعة الهوى التي تقابلهم للمرة الأولى، و”مصطفى“ سائق التاكسي الذي تتحول ليلته لصراع بينه وبين ”مو“ يحاول كلا منهما إثبات القوة والقيادة، بينما تقع ”توتو“ بين رحي هذا الصراع في تجربة تستغرق ليلة كاملة يكتشفون فيها القاهرة في أعماقها الشعبية في ظلام الليل، ويعيدون اكتشاف ما ظنوا أنهم يعرفونه عن أنفسهم وعن علاقاتهم، ويحاول ”مو“ معرفة كيف يستطيع ثلاثة أفراد من ثلاثة طبقات اجتماعية مختلفة، وتوجهات اخلاقية وفكرية متباينة، التعايش داخل عربة تاكسي صغيرة في مدينة مزدحمة.

"ليل خارجى" بطولة كريم قاسم، منى هلا، شريف قاسم، ومشاركة متميزة لعدد كبير من النجوم من ضيوف الشرف هم على قاسم، أحمد مجدى، أحمد مالك، بسمة، عمرو عابد، وصبرى عبد المنعم، وهو من تأليف شريف الألفى وإخراج أحمد عبد الله السيد.
loading...

ترشيحاتنا

الوصل ضد الأهلي.. الصحف الإماراتية: الإمبراطور يقبض على الأهلي

الصحف السعودية: مصر تستهدف زيادة معدل النمو الاقتصادي.. ولي العهد السعودي يبدأ جولة خارجية من الإمارات.. وترامب يؤكد على أهمية التحالف مع السعودية

إسعاد يونس تدخل الأعلى مشاهدة بـ يوتيوب بسبب حلا شيحة

الأرصاد: غدا استمرار سقوط الأمطار على الوجه البحري والقاهرة

تعرف على مباراة الأهلى القادمة أول اختبار لـ محمد يوسف

بشرى سارة للمصريين.. انخفاض سعر البترول إلى أدنى مستوى خلال 2018

آيتن عامر فى مرحلة الطفولة برفقة وفاء عامر.. صور

وزيرة الهجرة تفتتح أضخم معرض للمشروعات العقارية المصرية بلندن

تضامن البرلمان: حرمان الطفل الثالث من الدعم سيترتب عليه مشاكل اجتماعية

طلب إحاطة لوزير التعليم بشأن وقف صرف كادر الأخصائيين الاجتماعيين

الأمطار .. الأرصاد تكشف حالة الجو خلال الأسبوع.. فيديو

وزير الأوقاف يصل إلى مسجد الروضة لأداء صلاة الجمعة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فستانها الذى كشف عن مرضها... شاهد أجمل إطلالات مى الغيطى

بعد انفصالها عن زوجها.. 20 صورة تكشف أجمل إطلالات ياسمين عبد العزيز

وزير المالية: نحرص على تطوير وتحسين بيئة العمل بحميع مأموريات الضرائب

بداية مش نهاية.. يعرض قصص الغارمات وأطفالهن برعاية غادة والي.. صور

إطلالة مثيرة لابنة نوال الزغبي في عيد ميلادها ..صور

فيديو

شاهد.. كيف تتخلص من مخاوفك بالعلاج بالخيال
غرفة الأخشاب: منتج الأثاث ليس نمطيا ويجب تطويره بشكل سريع.. فيديو
عالم أزهري: تجديد الخطاب الديني سنة كونية لابد منها .. فيديو
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية
الأمطار .. الأرصاد تكشف حالة الجو خلال الأسبوع.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟