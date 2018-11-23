بكري: جولة ولي العهد السعودي أبلغ رد على حملات التشويه

الجولة التي يقوم بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والتي بداها امس بالإمارات ، هي أبلغ رد علي الدعاية السوداء للجزيرة وأخواتها من إعلام الغرف السوداء عن خلافات داخل البيت السعودي ، الأوضاع في المملكة مستقره ، والشعب السعودي يرد علي الأكاذيب بالمزيد من التماسك والحفاظ — مصطفى بكري (@BakryMP) November 23, 2018

غرد الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري عبر حسابه على موقع تويتر، بشأن جولة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التي بدأت في الإمارات أمس.وكتب بكري: "الجولة التي يقوم بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والتي بدأها أمس بالإمارات ، هي أبلغ رد علي الدعاية السوداء للجزيرة وأخواتها من إعلام الغرف السوداء عن خلافات داخل البيت السعودي ، الأوضاع في المملكة مستقرة".وأضاف: "الشعب السعودي يرد علي الأكاذيب بالمزيد من التماسك والحفاظ ، علي دولته ودعم قيادته حماية للكيان الوطني المستهدف من قبل دعاة الفوضي والفتنة".وتابع بكري: "الجولة تشمل عددا من البلدان العربيه وصولا الي الارجنتين ، حيث يشارك الامير محمد في القمه ويلتقي ترامب وبوتين وأردوغان وغيرهم ، مساكين حلف التآمر يبحث الآن عن قضية جديده للنيل من المملكة وتحريض ، العالم ضدها بعد تبدد أكاذيبهم ومحاولة تحميل الأمير محمد بن سلمان المسؤوليه عن مقتل خاشقجي" .