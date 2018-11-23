قطع المياه بمدينة بدر 6 ساعات غدا لأعمال الصيانة

أعلن المهندس عادل إبراهيم الدسوقى، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه سيتم قطع المياه بالمدينة، ابتداءً من الساعة 10 مساء غدٍ السبت، وحتى 4 صباحًا ولمدة 6 ساعات، نظرًا لأعمال صيانة بمحطة مياه الشرب الرئيسية بالمدينة.



وأوضح "الدسوقى"، فى بيان اليوم، أن الجهاز المدينة يهيب بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمطاعم والمستشفيات والمصانع، بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.



وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إلى أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.