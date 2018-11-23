اليوم.. العناني يزور الأقصر لمتابعة أعمال تطوير المشروعات الأثرية

يصل الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إلى مطار الأقصر ظهر اليوم الجمعة، لتفقد معبدي الكرنك والأقصر، ومتابعة أعمال الترميم والتطوير التي تجري هناك.



يتضمن مشروع أعمال الترميم وتطوير معبد الكرنك، ممرات ممهدة ومنحدرات للصعود والهبوط بما يسهل حركة الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة الحركية، ووضع لوحات إرشادية برمز الإعاقة في اتجاه الممرات المخصصة، وترجمة المواد الفيلمية المعروضة بمركز الزوار بلغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية، بالإضافة إلى تطوير وتجهيز دورات المياه، طبقًا للمواصفات العالمية، لتتناسب مع الزائرين من ذوي الاحتياجات الخاصة.



ومن المقرر أن يعلن الوزير غدا عن كشف أثري جديد بغرب الأقصر بحضور عدد من السفراء الأجانب ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.