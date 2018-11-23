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ساحة رأي

خالد عامر يكتب: المؤامرة على السعودية

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 11:42 ص
صدى البلد
اختلف مع سياسات المملكة وانتقد كما تريد ولكن ثق تماما أن أمن المملكة هو أمن الخليج وحينما يحدث شي لدولة خليجية ستجد أول من يقف مع هذه الدولة هي المملكة العربية السعودية حتى لو كان بينهم خلاف وما يحدث ألان مع المملكة العربية السعودية وولى العهد الأمير المنفتح صاحب الرؤية التنويرية للمملكة محمد بن سلمان مكايد سياسية فالسياسة هي مجموعة القرارات والطرق المتبعة لإدارة المجتمعات البشرية وما نشاهده كل يوم تجاه المملكة وولى العهد بعد مقتل خاشقجي أشبة بحرب باردة مدفوعة الأجر من أعداء المملكة الهدف منها نشر الفوضى والتشكيك في ولى العهد ولكن بعد بيان النائب العام السعودي حول مقتل خاشقجي والذي كان حاسما وقاطعا فقد أنهى الابتزاز السياسي الذي قادته تركيا وقطر من خلال منابر إعلامية شريرة وأموال دول أرادت الإضرار بالمكانة الدولية السعودية ولكن هذه الأبواق لاتزال تنبح حول هذه القضية حتى ألان عندي سؤال لهؤلاء هل هناك فيديو موثق لاغتيال خاشقجى الإجابة لا لان لو كان هناك فيديو يثبت ماحدث داخل القنصلية لشاهدناه جميعا على مواقع التواصل الاجتماعي وقنواتهم المتلفزة لكن هؤلاء يمارسون نوع قذر من سياستهم ضد المملكة وولى العهد فهؤلاء يغارون من رؤية ولى العهد التنويرية التي تشهدها المملكة الآن، التي ما كان احد يتوقعها في يوم من الأيام وقوته في إدارة الأزمات فالمملكة العربية السعودية بعد رؤية 2030تعيش اقتصاد مزدهر ومشاريع ضخمة منها مشروع نيوم الذي يعتبر بداية انتقال السعودية من الحاضر إلى المستقبل فحاضرها مبهج ومستقبلها مشرق بإذن الله ومع هذا لازال الأقزام يولولون في إعلامهم ضد المملكة.
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