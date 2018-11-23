نائب بورسعيد: الحكومة اتخذت إجراءات لمواجهة السيول منذ شهرين

قال النائب محمود حسين عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، إن الحكومة أعلنت حالة الطوارئ واتخذت الإجراءات والاستعدادات اللازمة لمواجهة السيول، مؤكدا أن وزير التنمية المحلية أعلن استعدادته لمنع تكرار غرق بعض المحافظات مرة أخرى أمام البرلمان منذ شهريين.



وطالب حسين فى تصريح لـ"صدى البلد"، الحكومة بضرورة بناء السدود والممرات المائية، للتخلص من مياه السيول بشكل فورى فى المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية من خلال الاستعدادات الكاملة بدء من الفترة الحالية.



وأكد النائب أن هناك العديد من القرى التى تضررت من السيول خلال الأعوام الماضية، مشيرا إلى وجود توجهات من رئاسة الوزراء الى الوزراء والمحافظين بضرورة الاستعداد لفصل الشتاء على أكمل وجه.



وكانت محافظات الجمهورية شهدت حالة من الطقس السيئ، بسقوط أمطار غزيرة ورعدية على محافظات القاهرة والجيزة وبورسعيد ودمياط.