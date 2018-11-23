وزير التعليم العالي يستعرض تقريرا حول أنشطة المكتب الثقافي المصري بلندن

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول أنشطة المكتب الثقافي المصري بلندن خلال الفترة الماضية، فى ضوء المتابعة لأداء المكاتب والمراكز الثقافية بالخارج.



وأكد التقرير، أنه فى إطار دعم الشراكة والتعاون مع المؤسسات التكنولوجية بلندن، نظم المكتب زيارة لمؤسسة الهندسة والتكنولوجيا IET بحضور د. عمرو عدلى نائب الوزير لشئون الجامعات؛ بهدف التعرف على مزايا نظام (InspecAnalytics) الذي قامت المؤسسة بتطويره للحصول على معلومات متنوعة ودقيقة عن الأبحاث العلمية للباحثين في الدول المختلفة، ومكانة الدول العلمية في المجالات البحثية المتنوعة، وعلاقة هذه الأبحاث بالصناعة والجهات الداعمة للأبحاث، وغيرها من المعلومات عن الأبحاث العلمية، وإمكانية إتاحته ضمن بنك المعرفة بمصر، فضلًا عن التباحث حول استضافة بعض الباحثين المصريين المتخصصين في مجال علوم البيانات للتدريب على قواعد المعرفة لدى المؤسسة.



وفى ضوء دعم التعاون بين الجامعات المصرية والبريطانية، أوضح التقرير أن المكتب استقبل وفدًا من جامعة هال البريطانية؛ بهدف دراسة أوجه التعاون بين الجامعة والجامعات المصرية. كما عقد المكتب لقاء مع د. ليادي موداشيرو مدير مكتب العلاقات الدولية لمنطقة الشرق الأوسط بجامعة ديرهام؛ لمناقشة إمكانية عقد اتفاقية مع المكتب الثقافي لتخفيض المصروفات الدراسية للمبعوثين المصريين.



وأشار التقرير، إلى استقبال المكتب وفدًا من كلية طب جامعة إمبريال كوليدج لندن بمناسبة تدريب عدد من طلاب كلية الطب بالقوات المسلحة المصرية في مستشفيات جامعة إمبريال كوليدج لندن، حيث نظم حفل استقبال للطلاب المتدربين مع الأطباء المشرفين عليهم في جامعة إمبريال كوليدج لندن وعميد ووكلاء كلية الطب بالجامعة.



وفى إطار متابعة الدارسين المصريين بالخارج، نظم المكتب زيارة لجامعة بيدفوردشاير؛ لبحث أوضاع المبعوثين والاطمئنان على انتظامهم فى دراستهم وحل كافة الصعوبات التى تواجههم أثناء دراستهم، كما أكدت الجامعة حرصها على فتح قنوات علمية مع جامعات أخرى بمصر فى ظل تجربتها الناجحة مع جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب بمصر.



وفى إطار التواصل مع العلماء المصريين بالخارج، أقام المكتب لقاء بين د. عمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات وبعض من العلماء المصريين بالجامعات البريطانية، بهدف دراسة الآليات المطلوبة لتغيير البرامج الأكاديمية للاستجابة للوظائف ومجالات العمل المستقبلى للخريجين المصريين سواء على مستوى السوق المحلى أو العالمى، وذلك فى ضوء اهتمام الوزارة بالقيمة المضافة للأبحاث العلمية بالجامعات، وتشجيع تواجد مراكز لنقل التكنولوجيا للعمل على نقل الأبحاث العلمية لمرحلة التصنيع، وربط الباحثين بالصناعة.



وفيما يتعلق بالأنشطة الثقافية، نظم المكتب العديد من المعارض ومنها معرض مشغولات منزلية مستوحاه من التراث النوبي، ومعرض "تفرد السلام" والذى يهدف لإظهار مشاركة المسلمين في الحرب العالمية الأولى وتسليط الأضواء على أهمية التواجد السلمي بين الأفراد من جميع الأديان، بالإضافة إلى تنظيم معرض للوحات الفنية.