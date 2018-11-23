تغير مفاجئ في ميل برج بيزا.. يقترب من الاستقامة

فاجأ برج بيزا المائل، الذي يُعد أحد أهم المعالم السياحية الإيطالية، الجميع إذ اتضح أنه بعكس المتوقع لا يزداد ميلا، بل أنه في طريقه إلى الاستقامة.





وقال نونزيانتي سكويليا، المستشار في لجنة دولية تشرف على إمالة برج بيزا، إن ميل البرج التاريخي تراجع بمقدار 4 سنتميترات كما أنه بحال أفضل هيكيليا ويزداد استقامة مع مرور الوقت.





وأعرب سكويليا عن سعادته بهذا الإنجاز قائلا "إن الإصلاح المتقدم للإمالة يعد نبأ جيدا، والحالة الهيكلية إجمالا للبرج أهم".





يشار إلى أنه أعيد افتتاح البرج الذي يرجع للقرن الثاني عشر للسياح في 2001، بعد إغلاقه لأكثر من 10 سنوات للسماح للعمال بتقليل ميله، وذلك باستخدام مئات الأطنان من الرصاص لأوزان مضادة عند قاعدته وسحب التربة من تحت الأساسات.



