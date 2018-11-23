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وزير الأوقاف يصل إلى مسجد الروضة لأداء صلاة الجمعة.. فيديو

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 12:45 م
صدى البلد
البهى عمرو
وصل منذ قليل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إلى مدينة بئر العبد لأداء صلاة الجمعة بمسجد الروضة بشمال سيناء.

ويؤدي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، صلاة الجمعة، بمسجد الروضة في مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، تزامًنا مع مرور الذكرى السنوية على الحادث الإرهابي الذي شهدته المدينة، كما يشهد تسليم 135 منزلًا تم تجهيزها على حساب الأوقاف.

وكانت وزارة الأوقاف قد تعهدت ببناء 270 منزلا بقرية الروضة بتكلفة مليون و300 ألف جنيه يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الإسكان وسيتم تسليم نحو نحو 50 % منها يوم الجمعة المقبل.

يذكر أن الأوقاف افتتحت هذا العام 3 مراكز ثقافية بشمال سيناء وعددا من المدارس القرآنية التي لاقت إقبالا كبيرا من أهالي سيناء بما يؤكد دعمهم للفكر الإسلامي الوسطي دعاة الأوقاف.

كما خصصت 25 طن لحوم من مشروع لحوم الأضاحي تم توزيعها على شمال سيناء بالإضافة إلى نحو 12 طنا من السلع الغذائية.
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