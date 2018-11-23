مستقبل وطن يقيم معرضا للسلع والخضراوات بسعر الجملة في القطامية

نظمت اليوم أمانة حزب مستقبل وطن بالقاهرة الجديدة مبادرة القطامية معا ضد الغلاء تحت شعار احنا معاك بالتجمع الثالث تحت رعاية حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس اشرف رشاد، وذلك في إطار مبادرات حزب مستقبل وطن من أجل التخفيف على المواطن المصري .



افتتح المعرض المستشار محمد الأسيوطي الأمين العام للحزب بالقاهرة الجديدة والذي أكد أن جميع الأسعار أقل من سعر الجملة وأنها جاءت للتخفيف على المواطنين ضد جشع بعض التجار.



وأضاف الأسيوطي أن المبادرة تأتي في إطار فعاليات الحزب في عدة محافظات من خلال تقديم كافة الدعم للمواطن خاصة الأسر الأكثر احتياجا.



وقال محمد نبيل عضو أمانة الشباب بأمانة القاهرة الجديدة أن المعرض تضمن خضراوات سعر البطاطس ب 2.5 والبصل ب 4 جنيهات والسكر ب 7.5 وطماطم ب 3 جنيهات وملابس ومعرض للسجاد وعربات لحفظ اللحوم والدواجن باسعار مخفضة للجماهير وان المعرض مستمر حتى نفاذ الكمية.



ولاقت المبادرة استحسان أهالي القطامية واحياء التجمع الثالث مؤكدين علي ضرورة العمل الاهلي للحزب بجانب مبادرات الدولة للحد من جشع التجار ودعم المواطن البسيط.