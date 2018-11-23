أسهم إيطاليا تتفوق على أوروبا في تعاف يقوده قطاعا التكنولوجيا والبنوك

ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا في ختام أسبوع متقلب بقيادة أسهم قطاعي البنوك والتكنولوجيا، التي كانت قد تضررت بشدة من مخاوف بشأن النمو، بينما قفزت الأسهم الإيطالية مع انخفاض العائد على السندات.



وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0830 بتوقيت جرينتش، بينما تفوق عليه المؤشر الإيطالي بارتفاع بلغ 0.8 بالمئة.



وقفز مؤشر البنوك الإيطالية بعد تقرير صحفي تحدث عن أن وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في إيطاليا باولو سافونا يدرس تقديم استقالته بسبب قرار الحكومة بتحدي قواعد الاتحاد الأوروبي ذات الصلة بالميزانية. ونفى سافونا التقرير، وارتفع مؤشر البنوك اثنين بالمئة.



وزاد سهم رينو 3.2 بالمئة في تعاف متواضع بعدما هوى السهم 8.4 بالمئة يوم الاثنين، عندما أُلقي القبض على الرئيس التنفيذي كارلوس غصن بسبب اتهامات بسوء السلوك المالي.



وصعدت أسهم إريكسون 2.1 بالمئة وقفز سهم نوكيا 1.3 بالمئة وسط إشارات إيجابية من تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال عن أن الحكومة الأمريكية تطالب حلفاءها بتجنب معدات الاتصال من إنتاج هواوي الصينية.