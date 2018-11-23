صدى البلد ينشر خريطة التحويلات المرورية بالقاهرة الكبرى

أعلنت الإدارة العامة للمرور، بإشراف اللواء علاء الدجوي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، في بيان، عن تعديلات مرورية بأربعة أماكن مختلفة على الطرق والمحاور الرئيسية في إطار خطط التطوير والإنشاءات.





يأتي على رأس التعديلات المرورية، طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، في إطار إنشاء كوبري علوي بمنطقة قلما بالكيلو 19، حيث تستمر مدة الأعمال 9 أشهر للمرحلة الأولى بالاتجاه القادم من الإسكندرية إلي القاهرة، من تاريخ 19 نوفمبر، على أن تبدأ المرحلة الثانية في الاتجاه الآخر عقب الانتهاء من المرحلة الأولى، وتستمر لمدة 9 أشهر.





وتكون المرحلة الأولى عبارة عن استقطاع ٢ حارة مرورية من أقصي يمين الطريق في الاتجاه القادم من الإسكندرية إلي القاهرة، مع ضم الحارة الثالثة إلي الاتجاه الآخر ليصبح عرض الطريق الزراعي ٤ حارات بواقع حارتين لكل اتجاه، لمسافة 700 متر، ثم عودة الحركة المرورية لمسارها الطبيعي، وعقب الانتهاء من المرحلة الأولى بعد 9 أشهر سيتم البدء في المرحلة الثانية، علي أن يتم غلق الاتجاه القادم من القاهرة الي الإسكندرية، وتحويل الحركة المرورية للانحراف يسارا واستخدام الكوبري المنشأ حديثا، واستحداث حارتين بالأراضي الملاصقة للاتجاه القادم من الإسكندرية إلي القاهرة، لتسيير الحركة للقادم من الإسكندرية، علي أن تستمر الأعمال لمدة 9 أشهر إضافية.





كما يشهد طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، تعديلات مرورية في إطار عمليات إحلال الكابلات الهوائية المارة بالطريق بكابلات أرضية، وتكون الأعمال عبارة عن إزالة ٣ كابلات هوائية "بدون كهرباء" وكذا إزالة الأعمدة المثبتة عليها علي الطريق بالاتجاهين من الكيلو ١٣٠ وحتي الكيلو ١٣٣.





ويتم إيقاف الحركة المرورية بالاتجاهين لمدة ٥ دقائق لكل كابل من الثلاثة، اليوم الجمعة ٢٣ نوفمبر الجاري في الفترة من ٦ ص حتي ٤ م، كما يتم استقطاع الحارة اليسرى لرفع ٣ أعمدة بمنتصف الطريق والمثبت عليها الكابلات، في ذات التوقيت.





فيما يتم إغلاق الطريق الدائرى جزئيا لمدة 30 يوما بسبب أعمال تطوير وتنفيذ إصلاحات للحواجز الخرسانية وكشط الطبقة اﻷسفلتية فى المسافة من المريوطية حتى الواحات فى الاتجاهين، وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق لمتابعة حركة السيارات.





وتأتي التعديلات المرورية باستقطاع حارة مرورية من 4 حارات و يتم ترك الباقى لحركة السيارات وبمجرد انتهاء من اﻷعمال يتم الانتقال إلى الاتجاه الآخر وستكون اﻷعمال يوميا من الساعة 11 مساء حتى 6 صباحا، مع مراقبة الطرق على مدار اليوم.





ويشهد الطريق الدائري تعديلات مرورية أخرى في إطار أعمال رفع كفاءة الحواجز الخرسانية للطريق.





وتشمل التعديلات المرورية، استقطاع الحارة اليسري من كل اتجاه لتأمين منطقة الأعمال في الحواجز الخرسانية بمنتصف الطريق، واستقطاع الحارة اليمني من كل اتجاه لتأمين الأعمال في الحواجز الخرسانية الجانبية، علي ان تكون مدة الأعمال، شهر، تبدأ الأربعاء ٢١ نوفمبر، يوميا لمدة ٥ ساعات من ١٢ صباحا حتى ٥ صباحا.





فيما يشهد كوبري أكتوبر تعديلات مرورية بمناطق القاهرة والجيزة، حيث قررت الادارة العامة لمرور القاهرة إغلاق كوبري 6 أكتوبر جزئيا لإصلاح فواصله.





علي ان تستمر الاعمال حتي الساعة 6 صباح غدا السبت ، في الاتجاه القادم من مدينة نصر الى ميدان رمسيس.





كما تجري الإدارة العامة لمرور الجيزة، إغلاق جزئي لكوبري أكتوبر بنطاق محافظة الجيزة وذلك في إطار أعمال إصلاح الفواصل العرضية.





وتتضمن منطقة الأعمال مدخل كوبري 6 أكتوبر للقادم من مناطق المهندسين وشارع البطل أحمد عبدالعزيز، ومدخل الكوبري للقادم من مناطق كوبري الدقي وحتى أعلى منطقة العجوزة.





كما يشهد طريق القاهرة - بلبيس الصحراوي استقطاع حارة مرورية في المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائري الأوسطي حتي بوابات تحصيل الرسوم بالسلام بطول 12 كم.





وتتضمن الأعمال رصف وتطوير طريق القاهرة - بلبيس، حيث تم استقطاع الحارة من أصل حارتين، لمدة سنة بدءت من 6 أغسطس الماضي و تكون الأعمال يوميًا من الساعة 8 صباحا حتي 6 مساء.





كذلك اجرت الادارة إغلاق جزئى لطريق القاهرة - بلبيس الصحراوي، في إطار قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بأعمال توسعة ورصف طريق القاهرة – بلبيس الصحراوي في الاتجاهين.



