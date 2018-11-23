مورجان فريمان يجري زيارة سرية لإسرائيل.. وصحيفة: يتحاشى إثارة الجدل مجددا

ביזנס ורק ביזנס: השחקן מורגן פרימן בישראל. פרימן הגיע לטובת צילומים לסדרה שלו the story of god ב #NationalGeographic

צילום: פייסבוק#welcome #israel #MorganFreeman pic.twitter.com/OhIbgP1QhG — Gil mishali גיל משעלי (@gilmishali) November 21, 2018

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن الممثل الأمريكي العالمي مورجان فريمان زار إسرائيل مؤخرا في إطار تصويره للفيلم الوثائقي "The Story of God" الذي تنتجه مؤسسة ناشيونال جيوجرافيك.ووفقا للصحيفة، حرص فريمان على عدم لفت الأنظار إليه وذلك بعد الجدل الذي أثارته زيارته السابقة لإسرائيل في 2016، ولكن مراسل إسرائيلي كشف، عبر حسابه بموقع تويتر، عن زيارة النجم العالمي لحائط البراق في القدس.وكان فريمان قد أثار غضب مؤيدي إسرائيل خلال زيارته السابقة عندما حذف كلمة إسرائيل من صورة التقطت في القدس، فيما دعاه مناصرو القضية الفلسطينية على الاعتراف بأن القدس مدينة فلسطينية.