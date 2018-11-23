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أخبار العالم

مورجان فريمان يجري زيارة سرية لإسرائيل.. وصحيفة: يتحاشى إثارة الجدل مجددا

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 12:39 م
صدى البلد
شادي عبدالله
قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن الممثل الأمريكي العالمي مورجان فريمان زار إسرائيل مؤخرا في إطار تصويره للفيلم الوثائقي "The Story of God" الذي تنتجه مؤسسة ناشيونال جيوجرافيك.

ووفقا للصحيفة، حرص فريمان على عدم لفت الأنظار إليه وذلك بعد الجدل الذي أثارته زيارته السابقة لإسرائيل في 2016، ولكن مراسل إسرائيلي كشف، عبر حسابه بموقع تويتر، عن زيارة النجم العالمي لحائط البراق في القدس.

وكان فريمان قد أثار غضب مؤيدي إسرائيل خلال زيارته السابقة عندما حذف كلمة إسرائيل من صورة التقطت في القدس، فيما دعاه مناصرو القضية الفلسطينية على الاعتراف بأن القدس مدينة فلسطينية.





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