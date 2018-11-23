برج بيزا المائل يفاجئ العالم باستقامته بعد ميل استمر لـ664 عاما

استيقظ الإيطاليون؛ حيث موقع البرج الأثري الشهير على خبر سار باستقامة برج بيزا الإيطالي بنحو 5 سم بعد أن ظل متمسكا بانحرافه وميله لفترات طويلة زادت على 6 قرون وأكثر، وبحسب دراسة نشرتها مجموعة "تاور سيرفايلانس" والتي تمثل فريقًا من الباحثين لمسح المعالم الأثرية إلى أن هذا الأمر جاء نتيجة جهود على مدار أكثر من 20 عامًا استهدفت إيقاف تحرك البرج الذي كان يميل بمقدار 5 درجات عن الاتجاه العمودي، ومشيرًا سلفاتوري سيتيس كبير باحثي المجموعة إن تقلص الميلان لن يستمر إلى الأبد لكن التقلص الحالي يمنح الأمل في توقع استمرار البرج لقرنين من الزمان على الأقل.
وشُيِّد برج بيزا فى 1372، وكان فى الأصل برج جرس كاتدرائية مدينة بيزا الإيطالية، يبلغ طوله 57 مترا، ويحتوي على 7 أجراس أكبرها يزن 3 أطنان ونصف، وتم وضعه عام 1655و يتكون البرج من 8 طوابق من الرخام الأبيض على الطراز الروماني وبه درج مبني داخل الجدران يتألف من 294 درجة.
وذكرت دراسة حديثة
أن برج بيزا المائل فقد حوالي 4 سنتيمترات من ميلانه خلال العقدين الأخيرين، ما دفع
بحركة التربة إلى تصحيح الميل فيما يبدو أن برج بيزا المائل
أكثر ثباتا مما كان متوقعا، حيث أقرّ الخبراء بأن الأعمال السابقة والملحة في أوائل
التسعينيات بتركين دعامات جديدية واسلاك تقويمية، كانت السبب وراء البنية المحسنة
وربما تدفع ببقاؤه لقرنين من الزمان.