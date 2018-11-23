برج بيزا المائل يفاجئ العالم باستقامته بعد ميل استمر لـ664 عاما

استيقظ الإيطاليون؛ حيث موقع البرج الأثري الشهير على خبر سار باستقامة برج بيزا الإيطالي بنحو 5 سم بعد أن ظل متمسكا بانحرافه وميله لفترات طويلة زادت على 6 قرون وأكثر، وبحسب دراسة نشرتها مجموعة "تاور سيرفايلانس" والتي تمثل فريقًا من الباحثين لمسح المعالم الأثرية إلى أن هذا الأمر جاء نتيجة جهود على مدار أكثر من 20 عامًا استهدفت إيقاف تحرك البرج الذي كان يميل بمقدار 5 درجات عن الاتجاه العمودي، ومشيرًا سلفاتوري سيتيس كبير باحثي المجموعة إن تقلص الميلان لن يستمر إلى الأبد لكن التقلص الحالي يمنح الأمل في توقع استمرار البرج لقرنين من الزمان على الأقل.