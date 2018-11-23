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محافظات

إطلاق مسابقة مفتاح مشروعك لتنشيط المشروعات الصغيرة بالمنيا

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 04:15 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ايمن رياض
أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمنيا استمرار مسابقة "مفتاح مشروعك "، لتنشيط المشروعات الصغيرة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة حتى 30 نوفمبر الجارى.

وقال سعيد سبع، مدير جهاز تنمية المشروعات بالمنيا، إن المسابقة تأتى وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الجهاز ووزارة الشباب والرياضة والذى يتضمن مساعدة الشباب فى تنفيذ مشروعات صغيرة وتأهيلهم لإدارة تلك المشروعات، مضيفا أن المسابقة تهدف إلى اختيار أفضل المشروعات التى سيقدمها الشباب على مستوى المحافظات لدعم رواد الأعمال وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة سواء ( صناعى – خدمى – تجارى –إنتاجى ).

وأوضح أنه سيتم اختيار أفضل 81 مشروعًا لتمويلها وتنفيذها داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية بواقع 3 مشروعات بكل محافظة ذات أفكار بتكارية جديدة، مؤكدا أنه سيتم توفير التدريب اللازم وتقديم المشورة واستشارات الأعمال للمتسابقين.

وأشار إلى أنه لمعرفة تفاصيل المسابقة وإجراءات التقدم لها يرجى زيارة موقع جهاز تنمية المشروعات وموقع وزارة الشباب والرياضة لملء الاستمارة.
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