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محافظات

حملات مكثفة لتجميل مداخل القرى ورفع القمامة بالمنيا

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 02:17 م
صدى البلد
ايمن رياض
تواصل الوحدة المحلية لمركز المنيا، جهودها في رفع كفاءة منظومة النظافة والتجميل، حيث نفذت الوحدة المحلية ببنى محمد سلطان أعمال تشجير طريق ريدة من طريق مصر أسوان الزراعى حتى مدخل القرية بطول ٢ كيلو متر، وزرع ١٠٠ شجرة بنسوانا، لإضفاء المظهر الجمالى والحضارى بمدخل القرية.

أكد محمد سيد رئيس المركز، استمرار فتح منفذ بيع اللحوم ببنى محمد سلطان، وبيعها للمواطنين بسعر ١٠٠ جنيه للكيلو، وأضاف إنه تم رفع ١٤٠متر مكعب من القمامة من المقلب الوسيط ونقلهم إلي المقلب العمومى بالظهير الصحراوى الغربى.

وأضاف رئيس المركز أن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا شدد على استمرار أعمال النظافة والتجميل على مدار اليوم، ورفع القمامة من الشوارع وخلق جو صحي وبيئي مناسب للمواطنين، مناشدًا المواطنين الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.
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