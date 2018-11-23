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محافظات

إزالة 18 حالة تعد على أملاك الري بديرمواس بالمنيا

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 02:18 م
صدى البلد
ايمن رياض
أزالت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا، 12 حالة تعد علي أملاك الري علي مساحة 320 متر مربع، و6 حالات إزالة في المهد علي مساحة 600 متر مربع، وذلك خلال احدي حملات الإزالة التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المختصة للحفاظ علي أرض أملاك الدولة بزمام المحافظة .

قال علي غلاب، رئيس المركز، إن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا وجه برفع كافة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لكل من تسول له نفسه محاولة البناء المخالف على الأراضي الزراعية أو التعدي على أراضي أملاك الدولة.

وأكد "غلاب"، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.

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